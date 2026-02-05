Questa sera alle 18:00 il Genoa ospita il Napoli in una partita importante per entrambe le squadre. Il Napoli cerca di mantenere la terza posizione in classifica e sa che non sarà facile affrontare il Genoa a Marassi. I partenopei arrivano con l’obiettivo di portare a casa punti, ma il campo si preannuncia difficile. I tifosi sono pronti a sostenere entrambe le squadre in uno scontro che potrebbe influenzare la classifica.

Il Napoli deve prima di tutto difendere la terza posizione in Serie A in questo momento, e la trasferta di Marassi contro il Genoa non si preannuncia delle più agevoli. I partenopei sono tornati al successo con la Fiorentina nello scorso weekend, ma non è stata una passeggiata. Ora c’è però da sbloccarsi anche in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Genoa-Napoli (sabato 07 febbraio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Genoa Napoli

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Genoa Napoli

Argomenti discussi: Genoa-Napoli, Prevendita al via; Dove vedere Genoa-Napoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Genoa-Napoli: probabili formazioni e statistiche; Genoa-Napoli Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie.

Napoli, sabato a Genova con i primi rientriDopo l'intervento, iniziata la convalescenza per Giovanni Di Lorenzo. Sabato dovrebbe rientrare Amir Rrahmani dal primo minuto ... rainews.it

Genoa-Napoli, probabili formazioni: le scelte di De Rossi e ContePossibile debutto di Amorim a partita in corso. Dall'inizio non dovrebbero esserci novità rispetto alle ultime uscite. Conte deve rinunciare a Di Lorenzo ... genovatoday.it

S'INFIAMMA GENOA-NAPOLI LE PAROLE DI DDR https://shorturl.at/JY5Ts facebook

" #Conte tosto ma ti tratta da giocatore forte, un allenatore fuoriclasse": #DeRossi apre Genoa-Napoli x.com