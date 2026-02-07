Gennaio con il sorriso per il ' Galilei' | registrata una crescita del 2,1%

A Firenze, l’aeroporto di Pisa registra un gennaio positivo. Per la prima volta, supera i 500 mila passeggeri in un mese, segnando una crescita del 2,1%. Un segnale che fa sperare in un ritorno alla normalità dopo i mesi difficili.

Toscana Aeroporti inaugura il 2026 con un nuovo record mensile superando per la prima volta la soglia dei 500mila passeggeri nel mese di gennaio. Sono infatti 505mila i passeggeri transitati complessivamente dagli scali aeroportuali di Firenze e Pisa, con una crescita del +4,0% sul 2025. Nel mese.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Quest'anno si chiude con qualche buona notizia per le aziende pisane.

