Palestra Juventus | una rivale fa sul serio per l’obiettivo sulla fascia! A chi devono stare attenti i bianconeri in vista dell’estate Ultimissime

Palestra Juventus: una rivale spinge per l’obiettivo sulla fascia! L’ostacolo per i bianconeri in vista dell’estate. Retroscena. L’ Inter non smette di pianificare il futuro e, con lo sguardo già rivolto alle prossime sessioni di mercato tra gennaio e giugno, ha tracciato una linea strategica chiara: svecchiare l’organico. La dirigenza di Viale della Liberazione, sempre attenta alle opportunità italiane, ha acceso i riflettori su un ruolo considerato cruciale per gli equilibri tattici della squadra: la fascia destra. Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW, il nome più caldo finito sul taccuino degli scout nerazzurri è quello di Marco Palestra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Palestra Juventus: una rivale fa sul serio per l’obiettivo sulla fascia! A chi devono stare attenti i bianconeri in vista dell’estate. Ultimissime

Altri contenuti sullo stesso argomento

Atalanta set Palestra' price Read here : https://forzajuventus-1897.com/atalanta-set-marco-palestra-price/ - facebook.com Vai su Facebook

?Un’altra prestazione eccellente per Marco #Palestra, protagonista della sfida contro la #Juventus. L’esterno del Cagliari, di proprietà dell’Atalanta, è stato ancora una volta uno dei migliori in campo confermando tutte le sue qualità: potenza, corsa, dribblin Vai su X

Palestra, l'Inter cerca il sorpasso sulle rivali - Accostato alla Juventus in sede di calciomercato, ma praticamente nel mirino di tutte le big di Serie A, Marco Palestra, terzino destro classe 2005 dell'Atalanta, attualmente in forza al ... Secondo tuttojuve.com

“Ha una forza incredibile”: dalla benedizione di Spalletti agli assist con il Cagliari, Palestra è nato pronto. Juventus, Napoli e Premier già interessate - Parole quasi profetiche quelle pronunciate da Luciano Spalletti il 3 dicembre del 2024. Segnala ilfattoquotidiano.it

Juventus-Cagliari, la moviola: niente rigore su Palestra, così come non c'è mano di Luperto e Miretti. Tutti gli episodi dello Stadium - C'è subito un contatto nell'area della Juventus che fa tremare i tifosi ... Lo riporta eurosport.it

Palestra di fuoco per la Juve: dalla frase di Spalletti all’incrocio con l’Inter - La scia di mercato converge nuovamente su Torino: gli aggiornamenti sul possibile binomio Juventus- Come scrive calciomercato.it

Juventus-Cagliari, le pagelle rossoblù: Palestra è una furia, Esposito illude - 1 contro la Juventus, nonostante il vantaggio iniziale di Esposito: è l'asse formato da quest'ultimo e da Palestra a spiccare nelle pagelle rossoblù. Riporta unionesarda.it

Palestra, l'esterno destro del Cagliari fa gola alla Juve. Ma l'Atalanta... - Al di là dei singoli episodi, il nazionale Under 21 di proprietà dell’Atalanta ha messo in mostra doti atletiche e tecniche di prim'ordine: un bilancio eccellente, considerato che è sbarcato in ... Scrive gazzetta.it