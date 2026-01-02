Maxi-stangata di inizio anno | aumentano pedaggi autostradali gasolio e sigarette Ecco cosa cambia dal 1° gennaio 2026

A partire dal 1° gennaio 2026, si registrano aumenti nei pedaggi autostradali, nel prezzo del gasolio e delle sigarette. Questi rincari, che interessano diverse voci di spesa quotidiana, sono destinati a influire sui costi di trasporto e sulle abitudini di consumo di molte famiglie e lavoratori. È importante conoscere le novità e le possibili implicazioni di queste variazioni per pianificare al meglio le proprie spese.

Il 2026 si apre con una raffica di rincari che colpisce direttamente la vita quotidiana: pedaggi autostradali, carburanti (in particolare il gasolio) e tabacchi registrano aumenti che, sommati, rischiano di pesare in modo sensibile su famiglie, pendolari e lavoratori che si spostano in auto. Di seguito una guida chiara alle principali voci di spesa che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Maxi-stangata di inizio anno: aumentano pedaggi autostradali, gasolio e sigarette. Ecco cosa cambia dal 1° gennaio 2026 Leggi anche: Pedaggi autostradali più cari dal 2026, di quanto aumentano le tariffe e perché Leggi anche: Col nuovo anno aumentano i costi dei pedaggi autostradali Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Caselli autostradali, carburanti e sigarette: scatta la maxi-stangata di inizio anno; Antitrust, stangata anche a Ryanair: ecco la maxi multa; Maxi condanna da oltre 840mila euro, stangata sui conti dell’Asl; Roma, 'regalo' di fine anno della Giunta Gualtieri: maxi stangata con aumenti su sport, funerali e turismo. Caselli autostradali, carburanti e sigarette: scatta la maxi-stangata di inizio anno - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Caselli autostradali, carburanti e sigarette: scatta la maxi- ilfattoquotidiano.it

Stangata di inizio anno: la mappa dei rincari nel 2026 - Dai carburanti alle sigarette, ecco come cambiano i prezzi dopo l’ultima manovra economica e quali sono le poche eccezioni positive per i consumatori Il ... novella2000.it

Pensioni, la "sorpresa" di gennaio. Conguaglio Irpef, stangata di inizio anno: ecco chi rischia tagli pesanti - Gennaio inaugura il nuovo anno pensionistico con qualche novità da tenere d’occhio, a partire dalle date di pagamento fino alle voci che compongono l’importo finale del cedolino. affaritaliani.it

Caselli autostradali, carburanti e sigarette: scatta la maxi-stangata di inizio anno. Si salvi chi può. Trasporti, consumi e servizi: tanti gli aumenti che si sono abbattuti soprattutto su automobilisti e fumatori. @nicolaborzi @PatriziaDeRub x.com

Caselli autostradali, carburanti e sigarette: scatta la maxi-stangata di inizio anno di Nicola Borzi e Patrizia De Rubertis Si salvi chi può. Trasporti, consumi e servizi: tanti gli aumenti che si sono abbattuti soprattutto su automobilisti e fumatori Caselli autostradali, - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.