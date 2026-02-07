Galaxy S26 | Samsung adotta Qi 2.21 ricarica wireless potenziata ma senza magneti integrati nel dispositivo

Samsung presenta il nuovo Galaxy S26 con una ricarica wireless più potente grazie allo standard Qi 2.2.1. La novità principale è che non ci sono magneti integrati nel telefono, come invece accade in altri modelli. La ricarica senza fili diventa più veloce e più comoda, ma bisogna usare accessori compatibili. La società mantiene la strada tracciata, puntando su una tecnologia più avanzata senza stravolgere troppo il design. Arrivano così i primi dettagli sul prossimo top di gamma, che potrebbe rivoluzionare ancora una volta il modo di caricare i dispositivi Samsung.

Il futuro della ricarica wireless per i prossimi Galaxy S26 si delinea con una scelta inattesa da parte di Samsung: l’adozione dello standard Qi 2.2.1, un passo avanti tecnologico, ma senza l’integrazione di magneti direttamente nel dispositivo. Una decisione che, come emerso dalle recenti certificazioni del Wireless Power Consortium, segna una discontinuità rispetto alle aspettative di una parte significativa degli appassionati e degli addetti ai lavori, e che consolida l’approccio già consolidato dal colosso coreano di affidare la funzionalità magnetica alle custodie accessorie. La notizia, emersa il 7 febbraio 2026, solleva interrogativi sull’efficienza e sulla velocità di ricarica, oltre a delineare un ecosistema che continuerà a dipendere dall’acquisto di accessori specifici per sfruttare appieno le potenzialità del nuovo standard.🔗 Leggi su Ameve.eu

Una voce circola tra gli appassionati: il nuovo Samsung Galaxy S26 non avrà magneti integrati.

Le notizie sul Galaxy S26 si fanno più chiare: alcune fonti confermano che il nuovo modello supporterà la ricarica wireless, ma ci sono anche dettagli meno positivi.

