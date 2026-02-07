Furto e stalking tre arresti a Firenze

Tre persone sono state arrestate a Firenze tra domenica e mercoledì. I carabinieri hanno effettuato controlli che hanno portato all’arresto di un uomo per stalking e a due altri per furto. Le operazioni sono state rapide e mirate, e i dettagli vengono ancora chiariti.

Firenze, 7 febbraio 2026 – Una serie di controlli e interventi da parte dei carabinieri che hanno portato, tra domenica e mercoledì, all' arresto di tre persone in distinti episodi. Sorpreso all'interno del ristorante. Il primo intervento risale alla notte di domenica 1° febbraio, in via del Perugino. Un uomo di 28 anni, di origine egiziana, è stato sorpreso dopo essersi introdotto all'interno di un ristorante della zona. A lanciare l'allarme è stato il titolare dell'esercizio, che, controllando le immagini delle telecamere di sorveglianza dal proprio smartphone, avrebbe notato la presenza dell'intruso.

