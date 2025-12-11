Furto di rame sulla ferrovia Firenze–Roma | tre arresti ad Arezzo indagine smantella presunta banda

Nella tratta ferroviaria Firenze–Roma, un blitz delle forze dell'ordine ha portato all'arresto di tre persone ad Arezzo, smantellando una presunta banda dedita al furto di rame. L'indagine ha ricostruito le attività criminali di un gruppo che avrebbe trafugato oltre 2 tonnellate di materiale, con una persona indagata e tre finite in carcere.

Tre persone finite in carcere e una indagata: ricostruita la presunta attività di una banda che avrebbe trafugato oltre 2.500 metri di cavi in rame causando danni per 250mila euro I Carabinieri di Arezzo hanno eseguito tre misure cautelari in carcere nell'ambito dell'inchiesta sul furto di rame lungo la linea ferroviaria direttissima Firenze–Roma. L'indagine, coordinata dalla Procura di Arezzo, è partita dopo il furto di oltre 2.500 metri di cavi in rame tra il 25 giugno e il 1° luglio a Castiglion Fiorentino, per un danno stimato in 250mila euro. Grazie all'analisi di telefoni, tabulati, videosorveglianza e riscontri sul territorio, i militari sono risaliti ai presunti autori, tre dei quali sono finiti in carcere.

Furto di rame sulla linea ferroviaria direttissima Firenze-Roma: 250mila euro di danni, tre arresti - Arezzo, 11 dicebre 2025 – Furto di rame sulla linea ferroviaria direttissima Firenze – Roma: i Carabinieri di Arezzo eseguono un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 3 rumeni.

Lungo i binari rubano 2,5 chilometri di rame - CASTIGLION FIORENTINO: Il valore del metallo sottratto è stimato in 250mila euro.