C’è un ristorante d’avanguardia nascosto a due passi dal Naviglio Pavese di Milano

Gamberorosso.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandra Straccamore e Matteo Mazza di Motelombroso si sono aggiudicati il nuovo premio Il Ristoratore dell'Anno, intitolato ad Aimo Moroni, nella guida Lombardia - Il meglio di Milano e delle altre province 2026. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: C8217232 Ristorante D8217avanguardia Nascosto