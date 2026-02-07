Il match tra Genoa e Napoli apre il sabato di Serie A al “Luigi Ferraris”. De Rossi e Conte scelgono le formazioni ufficiali per questa partita del 24° turno. I due allenatori hanno deciso le formazioni che scenderanno in campo, mettendo in evidenza le scelte tattiche e i giocatori titolari. La sfida si presenta interessante, con le squadre pronte a dare battaglia.

Yildiz Juve, l’ufficialità del rinnovo arriva in conferenza stampa! Le parole del talento turco Mercato Inter, pericolo scippo per Aleksandar Stankovic: le big europee sono pronte a contenderselo! Messi in Arabia Saudita! No, non è Lionel.La curiosa storia che arriva dalla Francia, ecco cosa è successo Dimarco Inter, decisione presa sul rinnovo: i nerazzurri vedono la strada tracciata! Ecco il possibile scenario Juventus, Spalletti alla vigilia della Lazio: «Conceicao e Kelly da valutare. Rinnovo Yildiz? Oggi un giorno importante, sul mio rinnovo.» Conferenza stampa Di Francesco pre Lecce Udinese: «Sappiamo che dobbiamo migliorare, non abbiamo a disposizione Berisha. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Genoa Napoli: le scelte di De Rossi e Conte

Approfondimenti su Genoa Napoli

Le formazioni ufficiali di Genoa-Inter sono state annunciate da De Rossi e Chivu in vista del 15° turno di Serie A 202526.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Genoa Napoli

Argomenti discussi: Genoa-Napoli: probabili formazioni e statistiche; Serie A: le formazioni di Genoa-Napoli e Fiorentina-Torino; Genoa-Napoli, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni; Genoa-Napoli: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

Genoa-Napoli live dalle 18, le formazioni ufficiali: le scelte di Conte e De RossiAl Genoa non è riuscita una nuova remuntada contro la Lazio nell'ultimo turno, come fatto precedentemente contro il Bologna, e all'Olimpico è maturato un ko per 3-2. ilmattino.it

Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali della sfida del FerrarisDopo la beffa dell'Olimpico contro la Lazio, il Genoa di mister Daniele De Rossi torna al Ferraris per affrontare tra meno di un'ora il Napoli del tecnico Antonio Conte. Una ... genoanews1893.it

Il gemellaggio tra Napoli e Genoa è stato tra i più lunghi e belli d'Italia Rivorreste questo gemellaggio facebook

Mimmo Criscito racconta la possibilità di trasferirsi al Napoli in passato e il murales al fianco di Maradona Alle 18:00 c'è Genoa-Napoli ma, nel frattempo, guarda Legends Road con Criscito su #DAZN x.com