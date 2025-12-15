Romoli | Provincia ricorre al Tar se la Regione non copre i 3 milioni di euro per le politiche ambientali
Il presidente della provincia, Alessandro Romoli, ha annunciato che, in assenza di un intervento da parte della Regione per coprire i 3 milioni di euro destinati alle politiche ambientali, la provincia ricorrerà al Tar. Venerdì 12 dicembre, in aula a via Saffi, Romoli fornirà un aggiornamento sulla questione dei rimborsi regionali legati alle deleghe.
Rimborsi regionali per l'attuazione delle politiche ambientali, palazzo Gentili lancia l'ultimatum. Venerdì 12 dicembre, nell'aula di via Saffi, il presidente Alessandro Romoli aggiornato l'assise sul caso dei rimborsi per le deleghe. Se un mese fa si parlava di "allarme", oggi siamo alla. Viterbotoday.it
IL RACCORDO GORIZIANO DIVENTA AUTOSTRADA
Riceci: Aurora contro la Provincia. Oggi va in scena il duello al Tar - La società partecipata da Marche Multiservizi ha fatto ricorso contro il no dell’ente alla discarica. ilrestodelcarlino.it
Buzzi, lavori contro le infiltrazioni . Via libera dal Tar alla Provincia. Riparte il cantiere da 3,5 milioni - Da ieri sono ricominciati i lavori relativi all’intervento di messa in sicurezza e di efficientamento ... lanazione.it
Provincia di Viterbo, Romoli tira le somme di 4 anni da presidente ''Investiti circa 30 milioni di euro sulle strade e più di 24 per le scuole'' https://www.viterbonews24.it/news/provincia-di-viterbo,-romoli-tira-le-somme-di-4-anni-da-presidente_151172.htm - facebook.com facebook