Degrado e insicurezza nell' area di Trento Expo | La gente adesso ha paura

L’area di Trento Expo, in via Briamasco, e le zone residenziali limitrofe affrontano da tempo problemi di degrado e insicurezza. La presenza di situazioni di criticità crescente ha generato preoccupazione tra i residenti, evidenziando la necessità di interventi concreti per migliorare la qualità della vita e garantire maggiore sicurezza in questa parte della città.

“Da troppo tempo l’area di Trento Expo in via Briamasco, insieme all’intera zona residenziale limitrofa, versa in una situazione di forte criticità che non può più essere ignorata. Nel corso degli anni ho più volte documentato la presenza di accampamenti abusivi, episodi di spaccio, consumo di sostanze stupefacenti e un diffuso stato di degrado che incide pesantemente sulla sicurezza e sulla qualità della vita dei residenti. Anche nell’ultimo periodo si stanno registrando costanti intrusioni notturne all’interno dell’area”. A riportare l’attenzione sul tema è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Daniele Demattè, che ha raccolto le testimonianze (alcune anche fotografiche) dai residenti della zona. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

