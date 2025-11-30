Atalanta-Fiorentina | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo l'Atalanta. La Dea sfida oggi, domenica 30 novembre, la Fiorentina – in diretta tv e streaming – alla New Balance Arena di Bergamo nella tredicesima giornata di Serie A. La squadra di Palladino, che ha sostituito Ivan Juric sulla panchina bergamasca esordendo con una sconfitta al Maradona con il Napoli, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche questi approfondimenti

LA PROBABILE FORMAZIONE DI ?ATALANTA-FIORENTINA #acffiorentina #fiorentina #firenze #firenzetv - facebook.com Vai su Facebook

Serie A November 30th 2025: Lecce-Torino Pisa SC-Inter Atalanta-Fiorentina Roma-Napoli Vai su X

Atalanta-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - La Dea sfida oggi, domenica 30 novembre, la Fiorentina – in diretta tv e streaming – alla New Balance Arena di Bergamo nella tredicesima giornata di Serie A. Scrive pianetagenoa1893.net

Atalanta-Fiorentina tra numeri e scelte tecniche: le probabili formazioni e dove vederla - La gara di Bergamo sarà visibile in diretta sia su Sky che su DAZN, con collegamento dalle 17:30. Lo riporta calcioatalanta.it

Atalanta-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - Orobici e gigliati vogliono risalire una classifica sempre più preoccupante. Si legge su msn.com