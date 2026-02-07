I tifosi della Fiorentina hanno deciso di fare causa al governo. L’Associazione Tifosi Viola e il Centro Coordinamento Viola Club hanno presentato un ricorso al Tar del Lazio contro il divieto di trasferte deciso dal Viminale. La misura, che riguarda tutte le partite fino alla fine del campionato, impedisce ai tifosi viola di seguire la squadra in trasferta. I legali degli associati hanno già depositato i documenti, chiedendo di annullare il provvedimento. Ora si attende una decisione del tribunale amministrativo.

L'udienza si terrà il 17 febbraio. Il provvedimento del ministero dell'Interno è arrivato dopo gli incidenti avvenuti il 18 gennaio scorso sull'Autostrada A1, nei dintorni di Bologna, fra i tifosi della Fiorentina e quelli della Roma.

© Firenzepost.it - Fiorentina: tifosi viola ricorrono al Tar contro divieto trasferte deciso dal Viminale

Il Tar ha respinto la richiesta di sospensione del decreto che vieta le trasferte dei tifosi della Roma.

