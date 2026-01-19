Milano-Cortina 2026 il Teatro Franco Parenti lancia un festival culturale per celebrare i valori delle Olimpiadi invernali

Il Teatro Franco Parenti di Milano annuncia il nuovo festival culturale dedicato a Milano-Cortina 2026, con l’obiettivo di celebrare i valori delle Olimpiadi invernali attraverso iniziative artistiche e culturali. Un’occasione per riflettere sull’importanza dello sport come veicolo di inclusione, tradizione e innovazione, coinvolgendo la comunità e valorizzando il patrimonio culturale delle due città ospitanti.

Milano, 19 gennaio 2026 – Olimpiadi non significa solo sport e competizione, ma anche show e cultura. Per questo Gruppo A2a e Teatro Franco Parenti hanno organizzato un festival ispirato ai valori dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026. Il cartellone prevede 8 spettacoli dedicati a spettatori di tutte le età così da celebrare e accompagnare lo sport anche al di fuori degli appuntamenti sportivi olimpici e paralimpici. La rassegna culturale andrà in scena dal 6 febbraio al 1° marzo con show diversi tutti gratuiti, anche se previa prenotazione.

