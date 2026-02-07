Fermata tre volte | multa record da 48mila euro
Una donna di 34 anni di Rubiera rischia di pagare una multa record da 48 mila euro. In due mesi, la polizia locale l’ha fermata tre volte e le ha elevato tre sanzioni. La sua auto, appena immatricolata, è stata confiscata e ora finirà nello Stato.
Rubiera (Reggio Emilia), 7 febbraio 2026 – Rischia di pagare sanzioni amministrative per 48mila euro una donna di 34 anni di Rubiera che, in due mesi, è stata fermata e contravvenzionata per tre volte dalla polizia locale dell’ Unione Tresinaro Secchia del presidio di Rubiera: la sua auto, immatricolata da soli sei mesi, è stata confiscata e ora passerà al patrimonio dello Stato. La 34enne lo scorso 11 dicembre è stata sanzionata per guida in stato d’ebbrezza. Una semplice sanzione amministrativa che comunque comporta 543 euro di multa e anche la sospensione della patente per tre mesi. Il problema è che la donna, dopo nemmeno un mese, è stata però intercettata dalla polizia locale nuovamente al volante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
