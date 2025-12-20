Terzo figlio assegno record in Trentino | fino a 48mila euro in dieci anni

A partire dal 1° gennaio 2026, in Trentino sarà possibile usufruire di un assegno dedicato alle famiglie con un terzo figlio, con un importo fino a 48mila euro in dieci anni. Questa misura mira a sostenere le famiglie nella crescita e nell’adozione di figli, offrendo un supporto economico continuo nel tempo.

Dal 1° gennaio 2026 in Trentino mettere al mondo – o adottare – un terzo figlio significherà poter contare su un aiuto economico stabile e di lungo periodo. La Provincia di Trento ha infatti approvato il nuovo assegno di natalità, una misura che può arrivare fino a 48mila euro complessivi in. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

