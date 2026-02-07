Federico Pellegrino si prepara per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ma non è tra i favoriti nello skiathlon. Nonostante la sua esperienza, le sue prestazioni recenti non lo collocano tra i principali contendenti per le medaglie. L’atleta italiano punta a trovare la strategia giusta e a sorprendere durante la gara.

Federico Pellegrino, sia chiaro, non è tra i principali candidati per le medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 nello skiathlon. La prima gara del panorama maschile dello sci di fondo (ma non in assoluto: oggi si gareggia al femminile). Eppure le chance di sparigliare le carte le ha, sebbene in questa gara poche volte si sia cimentato nella propria carriera. L’ha però vissuta più spesso nell’ultimo periodo della propria carriera, quando ha allargato gli orizzonti rispetto a quello che rimane il suo grande cavallo di battaglia, quello della sprint. Sono appena sette le gare disputate da Pellegrino nel format skiathlon, di cui tre dal gennaio 2025 in avanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federico Pellegrino mina vagante: i precedenti nello skiathlon e lo scenario tattico ideale

Approfondimenti su Federico Pellegrino

Questa mattina, Federico Pellegrino scenderà in gara nello skiathlon maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Federico Pellegrino

Argomenti discussi: Quando parte Federico Pellegrino nello skiathlon delle Olimpiadi: orario, dove vederlo in tv e streaming; Da Sofia Goggia a Flora Tabanelli, da Dorothea Wierer a Federico Pellegrino: chi può vincere medaglie per l'Italia a Milano Cortina 2026?; Olimpiadi Milano Cortina 2026: le speranze di medaglia dell’Italia giorno per giorno. Tutte le carte; Quando parte Federico Pellegrino nello skiathlon delle Olimpiadi | orario dove vederlo in tv e streaming.

Quando parte Federico Pellegrino nello skiathlon delle Olimpiadi: orario, dove vederlo in tv e streamingFederico Pellegrino sarà il punto di riferimento dell'Italia in occasione dello skiathlon maschile di sci di fondo valevole per i Giochi Olimpici ... oasport.it

Federico Pellegrino: Fare il portabandiera a Milano-Cortina emozione unica. VIDEOA Sky Sport è intervenuto uno dei quattro portabandiera azzurri: Con l’opportunità delle Olimpiadi in Italia è stato un sogno che ho avuto negli ultimi anni -ha detto Federico Pellegrino- Ero ... sport.sky.it

20 anni dopo siamo ancora noi a ospitare le Olimpiadi Invernali, ma l'emozione è sempre la stessa La gioia sul volto di Arianna Fontana e Federico Pellegrino è la nostra. L'orgoglio negli occhi del Presidente Sergio Mattarella, la stiamo provando anche noi facebook

Boato all’arrivo sul palco della delegazione italiana delle guidata a San Siro dai portabandiera Arianna Fontana e Federico Pellegrino. Festa anche a Livigno, Predazzo e Cortina. Qui Federica Brignone sfila sulle spalle di Amos Mosaner sventolando la bandi x.com