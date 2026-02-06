Questa mattina, Federico Pellegrino scenderà in gara nello skiathlon maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli italiani potranno seguirlo in diretta sia in tv che in streaming, mentre il fondista punta a portare a casa una medaglia. La sua performance sarà sotto gli occhi di tutti, con la speranza di una buona gara.

Federico Pellegrino sarà il punto di riferimento dell’Italia in occasione dello skiathlon maschile di sci di fondo valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il fuoriclasse valdostano, portabandiera della delegazione azzurra nella cerimonia d’apertura allo stadio San Siro, farà il suo debutto nella rassegna a cinque cerchi casalinga domenica 8 febbraio (ore 12.30) allo Stadio del Fondo di Lago di Tesero. La stella del movimento azzurro si presenta nel ruolo di mina vagante in questa specialità, con l’obiettivo di rimanere agganciato il più possibile al treno medaglie (nei primi 10 km in classico e a seguire negli ultimi 10 km skating) per poi provare a piazzare la zampata allo sprint. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando parte Federico Pellegrino nello skiathlon delle Olimpiadi: orario, dove vederlo in tv e streaming

