FdI cede commissione alla Lega trovata la quadra | centrodestra raggiunge accordo

Il centrodestra pugliese trova un accordo e mette fine alle tensioni interne. Dopo settimane di scontri e polemiche, Fratelli d’Italia cede la commissione alla Lega, segnando una svolta. La pace arriva a poche settimane dalla sconfitta alle Regionali e dopo il “caso Lobuono”, quando il candidato presidente si è spostato nel gruppo misto. Ora i partiti cercano di ricostruire un fronte compatto in vista di future sfide.

