FdI cede commissione alla Lega trovata la quadra | centrodestra raggiunge accordo
Il centrodestra pugliese trova un accordo e mette fine alle tensioni interne. Dopo settimane di scontri e polemiche, Fratelli d’Italia cede la commissione alla Lega, segnando una svolta. La pace arriva a poche settimane dalla sconfitta alle Regionali e dopo il “caso Lobuono”, quando il candidato presidente si è spostato nel gruppo misto. Ora i partiti cercano di ricostruire un fronte compatto in vista di future sfide.
BARILECCE - Pace fatta, almeno per ora, nel centrodestra pugliese, dopo settimane complesse di elaborazione della sonora sconfitta elettorale alle ultime Regionali, ma soprattutto dopo il “caso Lobuono”, ovvero la migrazione del candidato presidente nel gruppo misto dopo la scelta di Forza.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Il centrodestra in Consiglio regionale trova l'accordo: alla Lega la presidenza della VII commissione
Il centrodestra in Consiglio regionale ha raggiunto un’intesa sulla distribuzione delle presidenze delle Commissioni.
