In Francia la Commissione mista, incaricata di redigere un testo di compromesso per il progetto di legge finanziaria, non ha raggiunto un accordo. Nonostante il primo ministro Sébastien Lecornu fosse riuscito a far approvare la prima parte della legge dal parlamento, un compromesso totale non era assicurato. È stato, quindi, necessario approvare una legge di emergenza per estendere il bilancio del 2025. In Francia, tra mancato accordo e debito la situazione è complessa. L’estensione della legge è necessaria per garantire il funzionamento delle attività dello Stato. La Francia, adesso, entrerà in un regime di gestione provvisoria. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Francia, necessaria l’estensione di bilancio del 2025. La Commissione mista non raggiunge un accordo

Leggi anche: Zes, la commissione Bilancio del Senato approva l’estensione a Umbria e Marche

Leggi anche: Europei di ciclismo 2025: argento Italia nella staffetta mista. Oro alla Francia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Francia, proteste e scioperi di massa contro i tagli al bilancio: disordini in tutto il Paese - La Francia si trova ad affrontare disordini a livello nazionale mentre centinaia di migliaia di persone protestano contro le nuove misure di austerità giovedì. it.euronews.com

Francia, ecco il Governo Lecornu II: 34 ministri. “Obiettivo dare alla Francia una legge di bilancio entro la fine dell'anno" - Parigi, 12 ottobre 2025 – Conferme e novità nel nuovo Governo del primo ministro francese Sebastien Lecornu, che ha chiesto ai suoi ministri passaggi di consegne "sobri", senza stampa nè ospiti. quotidiano.net

Francia, Bayrou presenta la proposta di bilancio 2026: tagli per 43,8 miliardi, aumenti per difesa - Tra le misure proposte da Bayrou: congelamento di aliquote e pensioni, tagli alla funzione pubblica e abolizione di due giorni festivi, Pasquetta e l'8 maggio. it.euronews.com

Legge di Bilancio 2026 e assegnazione dei beni ai soci

In Francia, i supermercati stanno rivoluzionando la spesa con gli angoli “zero packaging”, pensati per ridurre gli imballaggi e promuovere uno stile di vita più sostenibile. In questi spazi, i clienti possono portare i propri contenitori—barattoli di vetro, bottiglie o s - facebook.com facebook