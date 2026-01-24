Le piante più resistenti ai cambiamenti climatici rappresentano una soluzione importante per garantire la sicurezza alimentare. La genomica, studiando il patrimonio genetico delle colture, permette di identificare e sviluppare varietà più adattabili alle condizioni ambientali in evoluzione. Questa ricerca offre strumenti concreti per affrontare le sfide di un clima in continuo mutamento, contribuendo a un’agricoltura più sostenibile e resiliente.

Pisa, 22 gennaio 2026 - In un contesto di crescente instabilità legata ai cambiamenti climatici, comprendere come le colture possano adattarsi agli eventi estremi diventa una sfida cruciale per l’agricoltura. Uno studio coordinato dalla Scuola Superiore Sant’Anna, in collaborazione con la Scuola Normale Superiore, e pubblicato sulla rivista Plant Physiology, ha individuato una regione del genoma con una possibile influenza sulla germinazione dell’orzo anche dopo precipitazioni estreme che portano a un allagamento dei terreni. Si tratta di una scoperta che può aprire nuove prospettive per selezionare varietà più resilienti ai cambiamenti climatici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piante più resistenti ai cambiamenti climatici, il segreto sta nella genomica

Leggi anche: Malattie delle piante e cambiamenti climatici: quando le piantagioni diventano un campo di battaglia e la soluzione made in Italy PLANTVOICE!

Leggi anche: Malattie delle piante e cambiamenti climatici: quando le piantagioni diventano un campo di battaglia e la soluzione made in Italy PLANTVOICE!

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Coldiretti Brescia: l’agricoltura è pronta per il futuro e tra tecnologia, ricerca e sostenibilità; Piante da balcone in inverno: le più resistenti al freddo e davvero utili in casa; L'orzo ha geni che lo aiutano a germinare in terreni allagati; Secondo Barbero, direttore Arpa: Siccità ed eventi estremi rendono il territorio vulnerabile.

Piante più resistenti ai cambiamenti climatici, il segreto sta nella genomicaUno studio della Scuola Sant’Anna, in collaborazione con la Scuola Normale, ha individuato una regione del genoma di alcune varietà di orzo tolleranti a precipitazioni estreme: nuove prospettive per r ... lanazione.it

Pomodori e patate più resistenti ai batteri: così l’Ai rivoluziona la difesa delle pianteUn gruppo di ricercatori dell’Università UC Davis, in California, ha utilizzato l’intelligenza artificiale per potenziare il sistema immunitario delle piante, rendendole più resistenti a batteri ... ilsole24ore.com

Hai poco tempo per le piante Ci pensiamo noi Belle, resistenti, sempre pronte a dirti sì Le succulente non chiedono molto, ma danno tantissimo Sedum, crassule, kalanchoe, echeverie e molte altre Mediterraneo Garden Center – Alezio Vienile a scoprire. - facebook.com facebook