Emanuele e Michele morti con l’Audi contro un albero | il dolore degli amici del tuning

I due giovani, Emanuele e Michele, sono morti in un incidente con l’Audi contro un albero a Saronno. La scena lascia ancora tracce di quanto accaduto: segni sull’asfalto e sull’albero testimoniano la violenza dell’impatto. La comunità si stringe attorno al dolore degli amici, mentre il silenzio di viale Europa rende ancora più pesanti i ricordi di questa tragedia.

Saronno, 7 febbraio 2026 – I segni sull’asfalto e sull’albero raccontano ancora la violenza dell’impatto, mentre il silenzio che avvolge viale Europa restituisce il peso di una tragedia che ha scosso la città. Nella notte tra giovedì e venerdì, poco prima delle 2, un’Audi Rs3 è uscita di strada e ha concluso la corsa contro un albero dopo aver colpito un cartello. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo ai due occupanti. A perdere la vita sono stati il 24enne Emanuele Accomando di Garbagnate e il 22enne Michele Forastieri di Caronno Pertusella. I soccorsi, grazie alla segnalazione di alcuni automobilisti di passaggio, sono scattati immediatamente: sul posto sono arrivati ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri della compagnia di Saronno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

