La storia tra Andrea Iannone ed Elodie si è conclusa dopo un ultimatum. I due sono tornati al centro dell’attenzione dei gossip, con molti che si chiedono cosa sia successo davvero tra loro. La relazione è finita bruscamente e ora si cercano spiegazioni.

Si torna a parlare di Andrea Iannone ed Elodie, che in quest'ultimo periodo stanno facendo impazzire gli amanti dei gossip, generando non pochi interrogativi. Che i due abbiano ormai preso strade diverse è cosa nota, ma ancora non se ne conoscono le ragioni. Entrambi avrebbero già cominciato a frequentare altre persone: Iannone è stato visto con Rocìo Munoz Morales, fresca di rottura dall'attore Raoul Bova, mentre Elodie si sarebbe avvicinata alla sua ballerina e amica Franceska Nuredini. Elodie e Andrea Iannone, come si è arrivati alla rottura?. A fornire qualche risposta è stato il settimanale Oggi, che ha parlato di ultimatum. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Iannone ed Elodie, la rottura a causa di un ultimatum

Approfondimenti su Andrea Iannone Elodie

Elodie e Andrea Iannone si sono lasciati di colpo.

Elodie e Andrea Iannone si sono lasciati.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Andrea Iannone Elodie

Argomenti discussi: Elodie e Iannone sempre più distanti: dalle foto di lei in Thailandia alla (presunta) fuga di lui con Rocío; Andrea Iannone perde la pazienza, arriva la frecciata (perfida) a Elodie dopo la rottura: Le donne vanno e vengono; Andrea Iannone conferma la rottura con Elodie? Arriva la pungente frecciata; Andrea Iannone e la presunta frecciatina a Elodie dopo la rottura: Le donne vanno e vengono.

Perché Elodie e Iannone si sono lasciati: ecco cosa ci sarebbe dietro la rottura, l’indiscrezioneLa relazione tra Elodie e Andrea Iannone sembra finita. Tra indiscrezioni, nuovi legami e un ultimatum legato al futuro, emergono nuovi dettagli sulla separazione. gay.it

Salta fuori il doloroso perché Elodie e Andrea Iannone si sono lasciatiPrima di tutti i pettegolezzi su Elodie e la sua ballerina Franceska Nuredini sembra ci sia altro. E’ il settimanale Oggi a rivelare quale sarebbe il vero motivo dell’addio tra Elodie e Andrea Iannone ... ultimenotizieflash.com

Circolano alcune indiscrezioni circa la fine della storia d’amore di Elodie e Andrea Iannone. La favola finita a causa di un ultimatum facebook

Andrea Iannone e la presunta frecciatina ad Elodie dopo la "rottura": "Le donne vanno e vengono", lei sempre più vicina a Franceska Nuredini x.com