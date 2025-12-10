Educazione stradale la polizia municipale scende in piazza | il calendario degli appuntamenti

La polizia municipale torna in piazza con un calendario di eventi dedicati all'educazione stradale. Gli incontri, programmati nelle settimane precedenti le festività natalizie, rappresentano un'occasione di confronto e sensibilizzazione, con particolare attenzione ai giovani, per promuovere il rispetto delle regole e la sicurezza sulla strada.

Nei giorni immediatamente precedenti le festività natalizie, la polizia municipale realizzerà alcuni incontri educativi in piazza, veri e propri momenti di confronto e di conoscenza per sensibilizzare la cittadinanza e soprattutto i più giovani, su temi importanti quali l’importanza del rispetto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

