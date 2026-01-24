In bocca al lupo L’inno all’ottimismo lanciato da Luca Bertozzi

Luca Bertozzi introduce ‘In bocca al lupo’, un’opera che riflette la sua crescita personale e artistica. Con un approccio autobiografico e ottimistico, l’inno all’ottimismo si presenta come un messaggio di speranza e rinascita. Dopo esperienze sportive e artistiche, Bertozzi con questa produzione conferma il suo impegno nel condividere storie di resilienza e positività, offrendo al pubblico un esempio di determinazione e rinnovata fiducia nel futuro.

Luca Bertozzi presenta 'In bocca al lupo'. 'L'enfant prodige' del Carnevale di Viareggio, subito vincitore al 1° anno in Prima categoria (correva l'anno 2020), fattosi uomo dopo gli ultimi deludenti risultati presenta una costruzione spettacolare, autobiografica e in un accezione ottimistica dell'adagio 'in bocca al lupo'. Proprio il lupo è il grande protagonista della costruzione. Il suo enorme, meraviglioso, muso (5 metri per 5 metri) domina la scena, nascosto tra gli alberi. Davanti a lui, indifesa, la piccola Cappuccetto Rosso. Tutto farebbe pensare ad una facile lettura in senso negativo, ma non è questo quello che cerca, vuole, Bertozzi.

