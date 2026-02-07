Editoria | Gelmini ' ITabloid sguardo nuovo su universo femminile'

A Roma, nasce una nuova testata dedicata all’universo femminile. La rivista, chiamata ITabloid, è stata ideata da un gruppo di giornaliste italiane. La notizia viene accolta con entusiasmo, considerando il tentativo di offrire una prospettiva fresca e diretta sui temi che riguardano le donne. La nascita di questa testata segna un passo importante nel panorama dell’editoria femminile, puntando a un modo di fare informazione più vicino alle reali esigenze delle lettrici.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "La nascita di una testata come ITabloid a cura di Giornaliste italiane è una bella notizia. Uno sguardo nuovo, non solo sull'universo femminile, ma su tutto ciò che ci circonda. Perché l'informazione ha bisogno del talento e della creatività delle donne. Buon lavoro!" Lo scrive su X Mariastella Gelmini, senatrice di Noi moderati.

