Big Tech e informazione Gasparri | Ora sostegno all' editoria tradizionale
L'allarme sullo strapotere delle Big Tech suona in Senato. È il tema del convegno dal titolo «Lo strapotere delle big tech. Editori responsabili e giganti sregolati», organizzato in Sala Koch al Senato dalla Fondazione Italia Protagonista, presieduta da Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama, e che segue la lettera di denuncia inviata da Marina Berlusconi al Corriere della Sera. Il problema è reale: l'editoria è schiacciata da un mercato digitale in cui la concorrenza non è più alla pari. E nell'era dell'intelligenza artificiale (de)generativa la domanda è se siamo ancora noi a guidare le macchine o ci stiamo adattando all'algoritmo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
"Se i cittadini hanno accesso all'informazione è perché ci sono gli editori. Le Big Tech non investono sul territorio. In Italia c'è difficoltà perché la politica ha scarsa conoscenza della criticità di questo aspetto" Antonio Marano ? #nonstopnews LIVE Lin Vai su X
