Nato il quarto figlio della bellissima e riservatissima coppia vip | l’annuncio

Nato il quarto figlio della coppia vip, noto per la loro discrezione e riservatezza. La notizia è stata comunicata attraverso un breve post sui social media, mantenendo uno stile sobrio e rispettoso. Un momento di gioia condiviso con il pubblico senza eccessi, nel rispetto della privacy dei genitori e della famiglia.

La notizia è arrivata in punta di piedi, come spesso accade quando si parla di loro, ed è stata affidata a un semplice post sui social. Enrique Iglesias e Anna Kournikova hanno annunciato su Instagram la nascita del loro quarto figlio, condividendo con i fan un momento intimo e delicato senza aggiungere dettagli superflui. Il cantante cinquantenne e l’ex tennista di 44 anni allargano così una famiglia già numerosa, dopo l’arrivo dei gemelli Lucy e Nicholas, che oggi hanno otto anni, e della piccola Mary, che ne ha cinque. A catturare l’attenzione è stata soprattutto l’immagine scelta per l’annuncio: il neonato riposa in una culla ospedaliera, avvolto in una copertina, con un cappellino rosa e azzurro e un tenero bradipo di peluche accanto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

