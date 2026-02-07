Dugara c’è il dissequestro | Indagati non coinvolti

Il Tribunale del Riesame di Reggio ha deciso di restituire il terreno di Dugara a Brescello, annullando il sequestro. Anche gli strumenti informatici sequestrati dalla Procura il 10 dicembre sono stati liberati. La decisione riguarda persone indagate, ma non coinvolte nei fatti.

Il Tribunale del Riesame di Reggio ha disposto il dissequestro del terreno dell’area Dugara di Brescello, così come tutti gli strumenti informatici sequestrati dalla Procura della Repubblica con ordinanza eseguita il 10 dicembre dai carabinieri. Il collegio composto da Luigi Tirone (presidente), Francesco Banchieri e Giulia Bonora ha accolto le tesi dei consulenti della difesa, che nell’area in questione hanno "escluso scientificamente" ogni forma di inquinamento cagionata dagli indagati, ovvero la società Dugara, con l’imprenditore Claudio Bacchi e la madre Franca Soncini, oltre a cinque operatori di Arpae e due professionisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

