Infezioni all' occhio dopo l’intervento di cataratta a Catania tre indagati | coinvolti 30 pazienti di diverse province siciliane e un calabrese

Tre persone sono indagate per infezioni oculari post-cataratta a Catania, coinvolgendo 30 pazienti provenienti da diverse province siciliane e un paziente calabrese di Vibo Valentia. L’episodio riguarda una grave infezione da Enterococcus faecalis verificatasi dopo interventi eseguiti il 15 ottobre in un centro oculistico catanese.

C'è anche un paziente calabrese, proveniente da Vibo Valentia, fra le trenta persone di diverse province siciliane colpite da una grave infezione da Enterococcus faecalis dopo l’intervento di cataratta eseguito lo scorso 15 ottobre in un centro oculistico catanese. La procura di Catania ha iscritto tre persone nel registro degli indagati. Sono i due oculisti Salvatore e Antonio Randazzo, padre. 🔗 Leggi su Feedpress.me