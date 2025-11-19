Scontro sulla gestione del Parco del Mercatello | l' affondo di FdI contro il Comune

Si riaccende il dibattito politico sulla manutenzione del verde pubblico e sulla gestione delle periferie salernitane. Nel mirino di Fratelli d'Italia nei confronti dell’amministrazione comunale finisce in particolare il Parco del Mercatello, uno dei principali polmoni verdi della città, la cui. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

scontro gestione parco mercatelloSalerno, Parco del Mercatello senza gestione: «Sinergia con il Comune mai decollata» - La Fly Group ha annunciato via social che «l’avventura» all’interno del polmone verde della zona orientale ... Come scrive ilmattino.it

