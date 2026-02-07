Doumbia ribalta il Frosinone | il big match di Serie B va al Venezia Colpo Samp a Modena
Il Venezia vince a Frosinone e conquista tre punti fondamentali per la corsa promozione. Doumbia segna il gol decisivo che ribalta il risultato e permette ai veneti di salire in testa alla classifica, lasciando il Frosinone a bocca asciutta. Nel frattempo, il Modena perde in casa contro la Sampdoria, che si prende tre punti importanti e si avvicina alla zona playoff.
Il Venezia ribalta il Frosinone allo Stirpe e resta in vetta alla Serie B. La squadra di Stroppa supera gli uomini di Alvini nel big match della 23ª giornata: l’ex Raimondo manda avanti i padroni di casa prima dell’intervallo con un tap-in vincente su assist di Kvernadze. Nella ripresa uno sfortunato autogol di Cittadini e la rete decisiva di Doumbia al 78’ valgono l’ottava vittoria consecutiva per capitan Svoboda e compagni. Il Venezia blinda il primo posto con 50 punti, i gialloblù restano secondi a quota 46. Si ferma dopo 14 risultati utili di fila la loro corsa in campionato: non perdevano una partita addirittura dal 18 ottobre (0-1 contro il Monza). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Frosinone-Venezia 1-2, comanda ancora Stroppa: Doumbia firma la rimonta da urlo allo StirpeFROSINONE – Match da brividi allo Stadio Benito Stirpe, dove Frosinone e Venezia si giocano molto più di tre punti nella ventitreesima giornata del campionato di Serie B. Alla fine sono i lagunari a s ... trivenetogoal.it
DIRETTA/ Frosinone Venezia (risultato finale 1-2): Doumbia trova il raddoppio! (Serie B, 7 febbraio 2026)Diretta Frosinone Venezia streaming video tv: straordinaria sfida tra le prime due della classifica di Serie B, a oggi entrambe promosse. ilsussidiario.net
