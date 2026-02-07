Doumbia ribalta il Frosinone | il big match di Serie B va al Venezia Colpo Samp a Modena

Il Venezia vince a Frosinone e conquista tre punti fondamentali per la corsa promozione. Doumbia segna il gol decisivo che ribalta il risultato e permette ai veneti di salire in testa alla classifica, lasciando il Frosinone a bocca asciutta. Nel frattempo, il Modena perde in casa contro la Sampdoria, che si prende tre punti importanti e si avvicina alla zona playoff.

