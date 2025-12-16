Apre il bando per progetti sociali finanziato dalle indennità del sindaco

È stato pubblicato il nuovo bando del Comune di Venezia dedicato a progetti sociali, finanziato dalle indennità del sindaco. La misura mira a sostenere iniziative di coesione sociale e coinvolge soggetti pubblici e privati. Le domande possono essere presentate tramite il sito ufficiale del Comune, offrendo opportunità di finanziamento per progetti di rilevanza sociale.

Da oggi, sul sito del Comune di Venezia, è attivo il bando pubblico per l'erogazione di contributi rivolti ad azioni di coesione sociale. Il bando è finanziato con il fondo di solidarietà, costituito utilizzando l'indennità di funzione che Luigi Brugnaro, rinunciando allo stipendio di sindaco, ha.

