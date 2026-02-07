Dominik Paris chi è l’azzurro a caccia di una medaglia nello sci a Milano Cortina

Oggi a Milano-Cortina è iniziato ufficialmente il countdown per le Olimpiadi invernali 2026. Le gare sono partite con alcune delle discipline più attese, tra cui lo sci alpino, dove Dominik Paris si prepara a sfidare gli avversari per conquistare una medaglia. La città si anima di tifosi e atleti pronti a vivere questa grande occasione.

(Adnkronos) – Al via le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, sabato 7 febbraio, iniziano i Giochi con alcune delle competizioni più attese. A dominare c'è lo sci alpino, con la discesa libera maschile. La gara regina della rassegna a cinque cerchi. In gara a Bormio, ad alimentare le speranze azzurre di medaglia, ci

Milano-Cortina 2026 rappresenta un’opportunità storica per l’Italia, con l’obiettivo di ottenere risultati di rilievo nelle gare olimpiche.

Dominik Paris si presenta ai Giochi Olimpici di casa con grande determinazione.

