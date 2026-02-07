Dominik Paris chi è l’azzurro a caccia di una medaglia nello sci a Milano Cortina
Oggi a Milano-Cortina è iniziato ufficialmente il countdown per le Olimpiadi invernali 2026. Le gare sono partite con alcune delle discipline più attese, tra cui lo sci alpino, dove Dominik Paris si prepara a sfidare gli avversari per conquistare una medaglia. La città si anima di tifosi e atleti pronti a vivere questa grande occasione.
(Adnkronos) – Al via le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, sabato 7 febbraio, iniziano i Giochi con alcune delle competizioni più attese. A dominare c'è lo sci alpino, con la discesa libera maschile. La gara regina della rassegna a cinque cerchi. In gara a Bormio, ad alimentare le speranze azzurre di medaglia, ci . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Milano-Cortina 2026, Italia a caccia di record: chi sono gli atleti che possono vincere una medaglia
Milano-Cortina 2026 rappresenta un’opportunità storica per l’Italia, con l’obiettivo di ottenere risultati di rilievo nelle gare olimpiche.
Dominik Paris: "Carboidrati, balzi e calma olimpica. Sono pronto per Milano-Cortina"
Dominik Paris si presenta ai Giochi Olimpici di casa con grande determinazione.
Cosa aspettarsi da Dominik Paris, il re della Stelvio che vuole salire sull’OlimpoParis ha vinto sette volte su questa pista, sei in Discesa libera e una volta, nel 2018, in SuperG. Ci vuole tecnica, astuzia, potenza e destrezza per vincere sulla Stelvio e Domme sa come si fa. Sm ... fanpage.it
Dominik Paris, selfie e carica: domani la discesa sulla pista Stelvio a BormioUn post sul suo profilo Facebook che racconta l’attesa: anche per il fuoriclasse altoatesino l’Olimpiade resta un’emozione speciale. Nella terza prova pochi atleti al via e indicazioni limitate, con i ... altoadige.it
A Milano-Cortina 2026 è il week-end delle discese libere e per l’Italia l’attesa è alle stelle! Sabato toccherà agli uomini infiammare la mitica Stelvio di Bormio. Su questa pista Dominik Paris sa come fare la differenza: 7 vittorie in carriera, anche se l’ultim facebook
#MilanoCortina2026 Sabato la #DiscesaLibera di Bormio. Radiocronaca in diretta dalle 11.00. Le sensazioni di Dominik Paris al microfono di @shalafi81 per i Social di #Radio1 x.com
