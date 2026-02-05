Dominik Paris | Carboidrati balzi e calma olimpica Sono pronto per Milano-Cortina
Dominik Paris si presenta ai Giochi Olimpici di casa con grande determinazione. Dopo mesi di allenamenti intensi, il campione italiano si sente pronto a mettere in mostra tutta la sua esperienza sulle nevi di Milano-Cortina. Parla di carboidrati, balzi e di mantenere la calma, parole che riflettono la sua concentrazione e voglia di vincere. L’atleta spera di sorprendere ancora una volta sul palcoscenico più importante del suo sport.
Pur senza nascondere un po' di disappunto per i pochi centesimi persi in una gara di velocità a gennaio in Coppa del mondo a causa di una distorsione alla caviglia sinistra in allenamento, il 36enne velocista azzurro Dominik Paris si è confermato uno dei migliori protagonisti dello sci alpino italiano con ottimi piazzamenti sul podio. Nato a Merano, classe 1989, specialista delle gare veloci, discesa libera e supergigante, nella sua carriera ha collezionato molte medaglie d’oro e d’argento. E ora è uno degli sportivi più attesi alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, soprattutto sulla pista Stelvio, dove è di casa e dove in passato si è aggiudicato come il terzo posto (in Val Gardena). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dominik Paris andrà avanti anche dopo Milano Cortina 2026? C’è un indizio decisivo
Dominik Paris, figura di spicco dello sci alpino italiano, ha conquistato numerosi successi tra cui un titolo mondiale e 24 vittorie in Coppa del Mondo.
Dominik Paris in forma olimpica: è secondo nella libera di Crans Montana, altri tre azzurri in top ten
Dominik Paris si è piazzato secondo nella discesa libera di Crans Montana, dimostrando di essere in grande forma in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.
L'azzurro è pronto a stupire ancora sul palcoscenico più importante: i Giochi Olimpici in casa. Scopriamo come si è preparato per questo appuntamentoIntervista a Dominik Paris alla vigilia di Milano-Cortina 2026: leggi come lo sciatore azzurro si è preparato fisicamente e mentalmente per le Olimpiadi. gazzetta.it
SCI. L'azzurro di Manerba vola sulla Stelvio di Bormio e si piazza alle spalle dell'americano Cochran-Siegle. Terzo il fenomeno Marco Odermatt, quinto Dominik Paris, più indietro gli altri italiani. facebook
QUALCUNO È IN FORMA E quel qualcuno si chiama: FRANZONI! Giovanni fa il secondo miglior tempo nella prima cronometrata di libera a Bormio! Lo segue Dominik Paris al quinto posto! I motori pre #MilanoCortina2026 sono accesiiiii #ItaliaTe x.com
