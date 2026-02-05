Dominik Paris | Carboidrati balzi e calma olimpica Sono pronto per Milano-Cortina

Dominik Paris si presenta ai Giochi Olimpici di casa con grande determinazione. Dopo mesi di allenamenti intensi, il campione italiano si sente pronto a mettere in mostra tutta la sua esperienza sulle nevi di Milano-Cortina. Parla di carboidrati, balzi e di mantenere la calma, parole che riflettono la sua concentrazione e voglia di vincere. L’atleta spera di sorprendere ancora una volta sul palcoscenico più importante del suo sport.

Pur senza nascondere un po' di disappunto per i pochi centesimi persi in una gara di velocità a gennaio in Coppa del mondo a causa di una distorsione alla caviglia sinistra in allenamento, il 36enne velocista azzurro Dominik Paris si è confermato uno dei migliori protagonisti dello sci alpino italiano con ottimi piazzamenti sul podio. Nato a Merano, classe 1989, specialista delle gare veloci, discesa libera e supergigante, nella sua carriera ha collezionato molte medaglie d’oro e d’argento. E ora è uno degli sportivi più attesi alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, soprattutto sulla pista Stelvio, dove è di casa e dove in passato si è aggiudicato come il terzo posto (in Val Gardena). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Dominik Paris, figura di spicco dello sci alpino italiano, ha conquistato numerosi successi tra cui un titolo mondiale e 24 vittorie in Coppa del Mondo.

Dominik Paris si è piazzato secondo nella discesa libera di Crans Montana, dimostrando di essere in grande forma in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

