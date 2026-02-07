Dolci e autismo | una pagina Instagram da Terni abbatte barriere e comunica emozioni un boccone alla volta

Una piccola cucina di Terni si trasforma in un luogo speciale. Qui, persone con autismo e volontari preparano dolci insieme, senza barriere. È un modo semplice per comunicare emozioni, un boccone alla volta, e dimostrare che l’inclusione si può fare anche tra zucchero e farina. Una pagina Instagram racconta questa storia, portando avanti un messaggio di accoglienza e comprensione.

Una piccola cucina a Terni è diventata un inaspettato laboratorio di inclusione, un luogo dove la dolcezza dei dolci si fonde con la consapevolezza delle sfide dell’autismo. Lorenzo e Nicole, padre e figlia, hanno trasformato la loro quotidianità in un progetto digitale che sta conquistando il web, dimostrando come la passione per la cucina possa abbattere barriere e comunicare emozioni universali. La pagina Instagram “Sweet.aut”, nata dall’idea di Lorenzo, è un racconto di vita quotidiana, un diario di ricette e di piccoli trionfi che celebra la bellezza della diversità. Nicole ha sette anni ed è affetta da autismo.🔗 Leggi su Ameve.eu

