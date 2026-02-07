Il Napoli conquista una vittoria sofferta sul campo del Genoa, con Hojlund che segna il gol decisivo nel finale. La partita, valida per la 24esima giornata di Serie A, si è conclusa 3-2 per gli azzurri. Un match combattuto, ricco di emozioni e di reti, che tiene ancora aperto il campionato. La cronaca in tempo reale racconta di un Napoli che fatica a trovare il ritmo, ma riesce a portare a casa i tre punti grazie a un colpo di testa di Hojlund nel recupero.

Comolli dopo il rinnovo di Yildiz: «È un campione vero, una stella del calcio. È un giovane uomo cresciuto coi valori bianconeri» Yildiz Juve, l’ufficialità del rinnovo arriva in conferenza stampa! Le parole del talento turco Mercato Inter, pericolo scippo per Aleksandar Stankovic: le big europee sono pronte a contenderselo! Moviola Genoa Napoli: il VAR corregge Massa due volte, espulso Juan Jesus! Gli episodi dubbi del match di Marassi, cos’è successo Infortunio McTominay, il periodo nero continua! Altro stop per il Napoli, le sue condizioni e quanto potrebbe stare fuori Lazio, i convocati per la Juventus: la decisione di Sarri su Romagnoli e Lazzari. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A: Hojlund al fotofinish, Genoa Napoli 2-3!

Approfondimenti su Genoa Napoli

Segui la diretta delle partite della 19ª giornata di Serie A, con aggiornamenti in tempo reale su risultati, cronaca e moviola.

Segue la cronaca in tempo reale della 19ª giornata di Serie A, con aggiornamenti su tutte le partite, risultati, tabellini e moviola.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Genoa Napoli

Argomenti discussi: Tutto il calcio in Diretta!; Bologna - Milan (0-3) Serie A 2025; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Serie A, 24° turno: chance Inter per allungare, la Juve cerca riscatto.

LIVE - Genoa-Napoli: 2-3! Hojlund su calcio di rigore. Azzurri in vantaggioSerie A, Genoa-Napoli, 24° giornata: diretta live, con formazioni ufficiali e risultato aggiornato, su AreaNapoli.it. areanapoli.it

Parma-Juventus 1-4, risultato finale della partita di Serie A: doppietta di Bremer, gol di McKennie e David, autogol di Cambiaso, gli highlightsLa diretta live di Parma-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

I primi 20 secondi di Genoa-Napoli: Buongiorno stecca il pallone e manda in porta Vitinha; Meret stende l’attaccante genonano e l’arbitro viene richiamato al VAR per fischiare il rigore; Malinovskyi va sul dischetto e segna il gol dell’1-0. Benissimo. facebook

Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali #SkySport #SkySerieA x.com