DIRETTA Fiorentina-Milan 0-0 intervallo al Franchi

Da firenzetoday.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine del primo tempo della sfida tra Fiorentina e Milan allo stadio Franchi, il risultato è di 0-0. I primi 45 minuti sono stati caratterizzati da un buon equilibrio, con la Fiorentina che ha mantenuto il possesso palla e ha mostrato una buona organizzazione difensiva. Il Milan ha creato le occasioni più rischiose, senza però trovare la rete. La partita riprenderà a breve per la seconda metà.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 15:55 Primo tempo equilibrato e giocato su buoni ritmi al Franchi: Fiorentina ben messa in campo e che ha gestito maggiormente il pallone, ma le migliori occasioni sono state per il Milan, con Pulisic che ha graziato in due occasioni i viola.

Cade ancora la Fiorentina ?Arriva la contestazione della curva al triplice fischio ??

Video Cade ancora la Fiorentina ?Arriva la contestazione della curva al triplice fischio ??

