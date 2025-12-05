Inter News 24 Diouf da oggetto misterioso a risorsa per l’Inter, due aspetti hanno convinto Chivu: svelato il prossimo passo per il francese. Da oggetto misterioso a potenziale nuova risorsa: l’Inter sta finalmente scoprendo il valore di Andy Diouf. Il centrocampista francese, classe 2003, arrivato dal Lens nelle battute finali del calciomercato estivo, ha fornito segnali decisamente incoraggianti nel ruolo inedito di esterno destro a piede invertito, una soluzione resasi necessaria dopo l’infortunio di Denzel Dumfries che ha aperto un’emergenza sulla corsia. L’exploit di Diouf contro il Venezia, nella sua prima gara da titolare con la maglia nerazzurra a San Siro, è un presupposto incoraggiante per l’allenatore Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Diouf da oggetto misterioso del mercato a risorsa per l’Inter, due aspetti hanno convinto Chivu: svelato il prossimo passo