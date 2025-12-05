Diouf da oggetto misterioso del mercato a risorsa per l’Inter due aspetti hanno convinto Chivu | svelato il prossimo passo
Inter News 24 Diouf da oggetto misterioso a risorsa per l’Inter, due aspetti hanno convinto Chivu: svelato il prossimo passo per il francese. Da oggetto misterioso a potenziale nuova risorsa: l’Inter sta finalmente scoprendo il valore di Andy Diouf. Il centrocampista francese, classe 2003, arrivato dal Lens nelle battute finali del calciomercato estivo, ha fornito segnali decisamente incoraggianti nel ruolo inedito di esterno destro a piede invertito, una soluzione resasi necessaria dopo l’infortunio di Denzel Dumfries che ha aperto un’emergenza sulla corsia. L’exploit di Diouf contro il Venezia, nella sua prima gara da titolare con la maglia nerazzurra a San Siro, è un presupposto incoraggiante per l’allenatore Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com
Oggetto misterioso per tutta la prima parte di stagione, Diouf sta iniziando a trovare spazio: può aspirare a una maglia da titolare?
Pagelle TS - #InterVenezia, Bisseck straripante, #Diouf ex oggetto misterioso, #Esposito col golazo. Luis Henrique da 6: non incanta
Da oggetto misterioso a jolly: Diouf vuole prendersi l'Inter - Favorita anche dal regolamento FIFA che impedisce di giocare per tre squadre diverse nella stessa stagione calcistica, l'Inter può avere un ...
Diouf, il giocatore che mancava: l'Inter attende conferme. Il prossimo passo… - Il centrocampista francese, oggetto misterioso nei primi mesi della stagione, ha dato segnali incoraggianti in un ruolo inedito ...
Pagelle TS - Bisseck straripante, Diouf ex oggetto misterioso, Esposito col golazo. Luis Henrique da 6: non incanta - Sufficiente la prova di Martinez, qualche errore in impostazione ma non fatica più di tanto.
CdS - Lampi di Diouf, si complica la posizione di Frattesi. Il francese bene in fascia, ma resta una mezzala: l'ex Sassuolo via a gennaio? - Come riporta il Corriere dello Sport, Chivu ha impiegato il francese largo a destra anche a Empoli, dopo ...
Inter, Diouf da "Stranger Things" a promettente sorpresa: può essere l'arma in più? - Il centrocampista francese ha mostrato le sue qualità dopo mesi nel "sottosopra": Chivu potrebbe aver trovato la quadra ...
Frattesi Inter, addio sempre più vicino: la crescita di Diouf mette in seria difficoltà il centrocampista romano. Le ultimissime - Possibile dunque una cessione direttamente a gennaio Andy Diouf, arrivato all'Inter come oggetto misteri ...