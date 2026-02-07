Diogo Leite l’avvocato del portoghese risponde a Fabiani e manda un messaggio chiaro alla Lazio
La Lazio aveva puntato forte su Diogo Leite, ma ora sembra tutto sfumato. L’avvocato del portoghese ha risposto a Fabiani e ha inviato un messaggio diretto alla società biancoceleste. La trattativa si è conclusa senza esito positivo, e il club romano dovrà guardare altrove.
Approfondimenti su Diogo Leite
Diogo Leite Milan, il centrale portoghese rappresenta una soluzione importante per i rossoneri in difesa: le ultimissime
Diogo Leite, difensore portoghese, si fa strada come possibile rinforzo per il Milan nel mercato di gennaio.
La Leonessa manda un messaggio chiaro alla FIFA e a Infantino
La squadra di Gotham FC ha perso contro il Corinthians nella prima edizione della FIFA Women’s Champions Cup.
Ultime notizie su Diogo Leite
Argomenti discussi: Lazio, Fabiani durissimo sul caso Romagnoli. Poi annuncia l'arrivo di Pedraza a giugno; Lazio, Fabiani: Presi anche Pedraza e (forse) Diogo Leite. Ringrazio Romagnoli, vi dico tutto; Ds Lazio: Pedraza ha firmato! Ecco i dettagli e quando arriva. Su Romagnoli e Diogo Leite…; Lazio, Fabiani: Pedraza ha firmato. Abbiamo un accordo con Diogo Leite.
Diogo Leite Lazio, parla l’avvocato: «Ci sono stati dei contatti, ma non c’è un accordo con i biancocelesti!»Diogo Leite Lazio, l’avvocato del difensore centrale dell’Union Berlino ha emesso un comunicato sulle voci riguardanti il suo assistito Diogo Leite è stato seguito per tutta l’ultima finestra di calci ... lazionews24.com
Calciomercato Lazio | Diogo Leite tra accordo e infortunio: cosa succedeCALCIOMERCATO LAZIO - Trasferimento solo rimandato, o almeno così pare. La possibile cessione di Romagnoli a gennaio aveva portato la Lazio a cercare un nuovo difensore centrale. Era ... lalaziosiamonoi.it
https://www.laziochannel.it/2026/02/la-lazio-beffata-nei-trasferimenti-fabiani-pedraza-si-su-diogo-leite/utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook facebook
Il ds Angelo Fabiani ha svelato dei retroscena della trattativa per Diogo Leite, dell'Union Berlino. Tutto rimandato all'estate, quando... #Lazio #SSLazio #LazioNews #LazionewsEu #ForzaLazio #Fabiani #ConferenzaStampa #DiogoLeite #Union #UnionBerlin x.com
