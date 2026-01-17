Vicenzaoro Farsura | Brand globale del gioiello qui l’intera filiera per affrontare il mercato

Vicenzaoro rappresenta un punto di riferimento internazionale nel settore orafo e gioielleria, offrendo una panoramica completa dell’intera filiera produttiva. L’evento, che si svolge a Vicenza, permette alle aziende di confrontarsi, aggiornarsi e affrontare le sfide del mercato globale. Farsura, come brand globale del gioiello, si inserisce in questa cornice come esempio di eccellenza e innovazione nel settore.

Vicenza torna al centro della scena internazionale del gioiello con Vicenzaoro, appuntamento strategico per l'intero comparto orafo-gioielliero. La manifestazione, in programma fino a martedì, riunisce l'intera filiera, dalla manifattura alla distribuzione fino alle tecnologie. I numeri confermano la dimensione globale dell'evento: oltre 1.300 aziende presenti, di cui circa il 40% dall'estero, con espositori provenienti da 65 Paesi. «Vicenzaoro è un brand riconosciuto a livello internazionale, emblema dell'intera filiera del gioiello – spiega Matteo Farsura, direttore fiere orafe di Italian Exhibition Group –.

