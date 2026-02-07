L’ex ragazzo della 17enne di Asti ha ammesso di averla uccisa. Dopo un primo tentativo di depistaggio, il giovane di 20 anni ha confessato davanti ai carabinieri. Ora si trova in cella, mentre le indagini cercano di chiarire i motivi di un gesto così violento. La vittima, Zoe Trinchero, è stata trovata senza vita in un canale a Nizza Monferrato venerdì sera.

Ha confessato e ora è in carcere il ragazzo di 20 anni fermato dai carabinieri per l’omicidio di Zoe Trinchero, la 17enne trovata senza vita in un canale a Nizza Monferrato (Asti) nella tarda serata di venerdì 6 febbraio. Il giovane è stato ascoltato a lungo dagli investigatori e, davanti a un pubblico ministero della procura di Alessandria – che coordina le indagini per competenza territoriale – alla fine ha ceduto. E ora è in carcere ad Alessandria, mentre la comunità astigiana è sotto shock. C’è un fermo per l’omicidio di Zoe Trinchero. Si tratta di un 20enne che, pressato dalle risultanze investigative, ha confessato davanti al pm di turno del Tribunale di Alessandria, Giacomo Ferrando, e ai carabinieri impegnati nelle indagini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Delitto di Asti, l’ex della 17enne uccisa crolla e confessa dopo un vano tentativo di depistaggio

Gli investigatori hanno arrestato un ragazzo di 20 anni, Alex Manna, per l’omicidio di Zoe Trinchero.

