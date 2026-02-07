La Polizia di Stato lancia l’allarme: ormai le truffe online si nascondono dietro video e audio falsi, creati con la tecnologia deepfake. Per evitare di cadere in trappola, gli agenti suggeriscono di controllare sempre le fonti e diffidare di contenuti sospetti. La strada migliore resta quella di restare vigili e informati, soprattutto quando si tratta di proteggere i propri soldi.

Deepfake e truffe online: la Polizia di Stato spiega come non cadere nel tranello. Scopri i consigli pratici per riconoscere video e audio falsi e proteggere i tuoi risparmi. Immagina di ricevere una videochiamata da un tuo caro o un messaggio vocale dal tuo capo: la voce è identica, il volto pure, ma la richiesta è strana, magari un bonifico urgente o dei dati riservati. Nel 2026, purtroppo, non possiamo più credere ciecamente nemmeno ai nostri occhi. I deepfake sono diventati così realistici da sembrare magia, ma nelle mani sbagliate si trasformano in una trappola digitale pericolosissima. Proprio per questo, la Polizia di Stato ha deciso di scendere in campo con una nuova campagna informativa. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Deepfake, la nuova truffa online che ci mette la faccia: allarme nazionale della Polizia di Stato

Approfondimenti su Deepfake Truffa

Le truffe online che coinvolgono false email della Polizia Postale continuano a rappresentare un rischio crescente.

Ultime notizie su Deepfake Truffa

