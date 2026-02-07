Debi Thomas la prima pattinatrice di colore a vincere Dal tetto del mondo a unaroulotte

Debi Thomas, prima pattinatrice di colore a vincere il titolo mondiale, è passata da un passato di gloria a una vita diversa. A 18 anni, nel 1986, aveva conquistato il titolo di campionessa statunitense e poi mondiale. Il suo volto era noto in televisione, grazie anche al riconoscimento come atleta dell’anno dato dal programma “Wide World of Sports”. Oggi, invece, si trova a vivere in una roulotte, lontano dai riflettori.

Quando sono andati a cercarla, un giorno di dieci anni fa, Debi Thomas viveva in una roulotte parcheggiata in riva al fiume sui Monti Appalachi, in Virginia. Con lei il suo ultimo compagno, un minatore disoccupato che soffriva di alcolismo e di eccessi di rabbia, i due figli che lui aveva avuto da una relazione precedente e un gattone di nome Sylvester. Debi non si pettinava da un po' e aveva un braccialetto per ogni polso: a destra c'era scritto "Believe", credi, a sinistra "Reimagine", reinventa. Parlava di complotti, di poteri forti, diceva cose senza collegamenti apparenti. Il letto della casa viaggiante era infestato di cimici.

