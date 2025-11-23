Una Davis di talento e cuore | anche senza Sinner l' Italia è sul tetto del Mondo

Cobolli-Show . Il giovane talento del Tennis italiano mostra grande carattere e vince una partita ostica che ci porta alla finalissima di Coppa Davis (Campionato Mondiale a Squadre). Dopo la vittoria ai Quarti ha detto : "È il giorno più bello della mia vita". - facebook.com Vai su Facebook

E così la favorita Repubblica Ceca saluta le Finals di Coppa Davis già ai quarti, eliminata da una Spagna senza Carlos Alcaraz. Mensik ha fatto il suo contro Carreno, ma Lehecka è crollato contro l’arcigno Jaume Munar. Nel doppio, poi, è arrivata la sentenza Vai su X

Una Davis di talento e cuore: anche senza Sinner l'Italia è sul tetto del Mondo - Cobolli e Berrettini, chi riscattandosi chi trovando la consacrazione, mettono la firma su un'impresa storica. Lo riporta msn.com

Il cuore azzurro della Davis conquista anche la tv - Tifo da stadio e oltre 3 milioni di spettatori per il match di Cobolli che ha garantito all'Italia la finale. msn.com scrive

Alcaraz saluta la Davis: “Ho il cuore spezzato”. La chance dell’Italia - Il forfait dello spagnolo dalla corsa all’Insalatiera. Riporta ilrestodelcarlino.it