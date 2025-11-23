Una Davis di talento e cuore | anche senza Sinner l' Italia è sul tetto del Mondo

Cobolli e Berrettini, chi riscattandosi chi trovando la consacrazione, mettono la firma su un'impresa storica. Pur privi di Jannik, gli azzurri trionfano per il terzo anno di fila. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Una Davis di talento e cuore: anche senza Sinner l'Italia è sul tetto del Mondo

