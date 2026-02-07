Giovanni Franzoni ha fatto il suo debutto olimpico e ha già portato a casa una medaglia d’argento. La gara si è svolta a Bormio, a pochi chilometri da casa sua, davanti ai tifosi locali. Dopo le sconfitte contro Sinner e contro il gemello, lui si prende la soddisfazione di salire sul podio e salire in alto.

Brescia, 7 febbraio 2026 – Prima partecipazione olimpica, prima medaglia conquistata. Sulla pista di Bormio, ad un passo da casa, davanti al proprio popolo. L’argento vivo e purissimo con cui Giovanni Franzoni da Manerba del Garda si è tinto nella discesa di Sci Alpino alle Olimpiadi Milano-Cortina -regalando il primo podio all’Italia in questa edizione dei Giochi- nasce da lontanissimo. E alla fine non importa se l’oro, conquistato dall’ alieno svizzero Franjo von Allmen, non è arrivato. Perché in ogni caso da oggi 7 febbraio il 24enne bresciano -che fino a poche settimane era conosciuto solo dai più esperti- entra nella Storia, quella con la "S” maiuscola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dalle sconfitte contro il gemello e Sinner alla gloria olimpica: Giovanni Franzoni, un argento nato sulle piste di Ponte di Legno

Approfondimenti su Giovanni Franzoni

Giovanni Franzoni, giovane talento dello sci italiano, ha recentemente ottenuto importanti risultati in Coppa del Mondo, vincendo sia a Wengen che a Kitzbühel.

Giovanni Franzoni ha raggiunto il top10 nella WCSL di discesa grazie ai risultati di Wengen e Kitzbuehel.

Ultime notizie su Giovanni Franzoni

