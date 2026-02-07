Da Ferrara a Bruxelles Guidi entra nel Consiglio europeo dei giovani agricoltori
Claudia Guidi, giovane imprenditrice ferrarese, ha appena preso il suo posto nel Consiglio europeo dei giovani agricoltori. Originaria di Codigoro, nel cuore dell’Emilia Romagna, guida ora il gruppo di giovani di Confagricoltura. La sua nomina crea un collegamento diretto tra l’Italia e l’Unione Europea, passando per Bologna, punto di snodo istituzionale della regione.
Un ponte tra Ferrara e Bruxelles, ma soprattutto un collegamento diretto tra Italia e Ue attraversando Bologna, il cuore pulsante istituzionale dell’Emilia Romagna: la giovane imprenditrice ferrarese Claudia Guidi, classe 1994, nativa di Codigoro, presidente di Anga – Giovani di Confagricoltura.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
