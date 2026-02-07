Da consigliere di Quartiere a sindaco il profilo di Basile | un tecnico divenuto politico di primo piano

Federico Basile, ex consigliere di Quartiere e ora sindaco di Messina, ha percorso una strada breve ma decisa. Quarantasette anni, commercialista e dipendente universitario, si è fatto conoscere come tecnico. Dopo aver lavorato come revisore dei conti del Comune, è stato nominato direttore generale durante l’amministrazione De Luca. Nel 2022 ha vinto le elezioni con un largo margine, passando dall’essere un professionista a una figura politica di primo piano.

Gli inizi dalle ceneri della Dc, i primi passi accanto a Beppe Picciolo e il salto di qualità nel 2019 con Cateno De Luca. Ecco chi è il commercialista che ha indossato la fascia tricolore Quarantasette anni, commercialista e dipendente dell'Università di Messina Federico Basile è uno dei volti ormai non troppo emergenti della politica e che da tecnico, prima da revisore dei Conti del Comune e dopo con sindaco Cateno De Luca direttore generale ha stravinto le elezioni del 2022 al primo turno ottenendo persino il premio di maggioranza: nessun sindaco come lui dalla Seconda Repubblica a oggi.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Basile Sindaco Spezia corre veloce. Risultati da record con margini di crescita. Il sindaco: “Profilo internazionale” La Spezia si distingue per una crescita costante e risultati significativi nel tempo. Chi è Francesco Saverio Garofani, il consigliere di Mattarella accusato da FdI di un “piano contro Meloni” La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Basile Sindaco Argomenti discussi: Consiglio di Quartiere Cesuola. Convocazione; Istituzione area pedonale in vicolo San Carlo –Dichiarazione consigliere Tramuto (I Circoscrizione); Risse e degrado, confronto accesso sulla mensa Caritas di via Santa Caterina; AMAM, DALLA CRISI ALLA STRATEGIA: 8 ANNI DI INVESTIMENTI PER L’ACQUA DI MESSINA (2018 – 2026). Inaugurata la casina dei libri al quartiere Centro urbanoUna nuova casina per il bookcrossing a Cesena. Ieri, mercoledì 4 febbraio, al quartiere Centro urbano, in corte del Volontariato, è stata inaugurata la Casina dei libri, voluta e donata alla citta ... corrierecesenate.it Consigli di Quartiere, i consiglieri di centrodestra: Serve più peso reale, non solo ascolto formaleI consiglieri di centrodestra a Palazzo Loggia rispondono a Mirco Biasutti sulla paventata deriva partitica dei Cdq: «ad oggi, gli unici Presidenti di Quartiere diventati consiglieri comunali siedon ... quibrescia.it Il consigliere regionale pronto a lavorare affianco al sindaco per colmare il vuoto istituzionale che si è creato al Villaggio Europa per “rafforzare il dialogo con i cittadini e riportare attenzione, risorse e progettualità in un quartiere che merita rispetto e futuro” facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.