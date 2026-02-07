cusano vandali danneggiano le strutture appena rinnovate

Questa mattina a Cusano i vandali hanno colpito di nuovo. Hanno danneggiato le strutture appena rinnovate, lasciando dietro di sé segni di distruzione. Le autorità hanno già avviato le indagini, mentre i residenti si chiedono come fermare questi atti di vandalismo che rischiano di vanificare gli sforzi fatti per migliorare gli spazi pubblici.

Recenti atti di vandalismo hanno danneggiato le fioriere di fronte all'abitazione di Mimmo Cosma, noto macellaio di Codigoro.

