Cuori giganti selfie e vie rinominate | così Viterbo festeggia l' amore e si tinge di rosso Valentino

Viterbo si prepara a vivere una giornata speciale per festeggiare l’amore. Le strade si riempiono di cuori giganti, selfie e vie che si tingono di rosso. Al centro della città si respira un’aria di festa, con iniziative che coinvolgono cittadini e visitatori. La città si trasforma in un grande palcoscenico urbano, culturale ed emozionale, tutto dedicato alla ricorrenza di San Valentino. La gente si muove tra le piazze e le vie, pronta a vivere un giorno di allegria e sentimenti condivisi.

"Al centro si celebra l'amore, Viterbo si prepara a vivere un'esperienza urbana, culturale ed emozionale dedicata all'amore". Presentati così i due fine settimana consecutivi, quelli del 21-22 febbraio e del 28 febbraio-1 marzo, i cui nel centro cittadino la toponomastica subirà una rivoluzione.

